الإفتاء توضح حكم الصلاة في الروضة الشريفة في أوقات الكراهة

كتب- علي شبل:

ما حكم الصلاة في الروضة الشريفة في أوقات الكراهة التي نص عليها الشرع؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى أنه لا تُكرَه الصلاة في الروضة الشريفة في أوقات الكراهة، بل هي جائزة ولا حرج فيها؛ ولو لم يكن لها سبب؛ قياسًا على جوازها في الحرم المكي.

الروضة الشريفة

تقع الروضة الشريفة في المسجد النبوي بين منبر النبي ﷺ وبيته، وطولها من المنبر إلى الحجرة حوالي 26.5 مترًا، هي الآن محددة بسجاد أخضر اللون مختلف عن بقية سجاد المسجد.

• قال عنها ﷺ مُبيِّنًا فضلها: «مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ». [أخرجه أحمد في مُسنده]

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