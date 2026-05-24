"مدينة وُلدت من البحر".. كيف تحولت بورسعيد من رمال إلى أيقونة عالمية؟ (صور)

استقبل اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بمقر ديوان عام المحافظة، وفدًا من قيادات ورموز الدين الإسلامي والمسيحي، الذين قدموا التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وخالد عبدالرؤوف سكرتير عام المحافظة، في أجواء اتسمت بالمحبة والتآخي.

وفد كنسي يهنئ المحافظ بعيد الأضحى

ضم الوفد الكنسي عددًا من القيادات الدينية، من بينهم نيافة الأنبا يوأنس مطران أسيوط للأقباط الأرثوذوكس، والأنبا توماس مطران القوصية، والأنبا بيجول أسقف الدير المحرق، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح، إلى جانب الأنبا دانيال لطفي مطران الأقباط الكاثوليك، والقس باسم عدلي راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط، والقس رفيق ثابت راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط، فضلًا عن ممثلي الكنائس ورجال الدين بالمحافظة.

القيادات الإسلامية تهنئ المحافظ بعيد الأضحى

كما شارك في الزيارة وفد من القيادات الإسلامية، ضم الدكتور عيد علي خليفة وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والشيخ علي محمود رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية، إلى جانب عدد من قيادات الدعوة والأئمة ومسؤولي الوعظ، في إطار دعم قيم التلاحم الوطني.

التهاني تعكس روح التسامح والانتماء

وخلال اللقاء، أعرب الحضور عن خالص تهانيهم بمناسبة عيد الأضحى، متمنين أن يعيده الله على مصر بالخير واليمن، مؤكدين أن هذه المناسبات تمثل فرصة لتعزيز قيم التسامح والمحبة وترسيخ روح الانتماء الوطني بين أبناء الوطن.

المحافظ يشيد بالوحدة الوطنية

من جانبه، أعرب محافظ أسيوط عن تقديره لهذه المبادرة، مؤكدًا أن مظاهر التلاحم بين أبناء الشعب تجسد أصالة المصريين وتعكس قوة العلاقات وروح الأخوة بين مختلف فئات المجتمع.

دعوات بالأمن والاستقرار لمصر

وقدم المحافظ التهنئة لأبناء المحافظة والشعب المصري بهذه المناسبة، داعيًا الله أن يحفظ مصر ويديم عليها الأمن والاستقرار، وأن يوفق الجميع لاستكمال مسيرة التنمية في ظل القيادة السياسية.

دور المؤسسات الدينية في دعم المجتمع

وأكد المحافظ أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الدينية في نشر الفكر الوسطي وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح، بما يعزز من استقرار المجتمع ويدعم التعاون بين أفراده.

ختام اللقاء في أجواء ودية

واختُتم اللقاء بتبادل التهاني والتقاط الصور التذكارية، في أجواء سادتها المودة، تأكيدًا على عمق الروابط الوطنية التي تجمع أبناء الوطن الواحد.