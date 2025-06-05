موعد وتوقيت صلاة عيد الأضحى في القاهرة والمحافظات
كتب-محمد قادوس:
كشفت الحسابات الفلكية لمعهد الفلك، موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ يوم الجمعة 2025/6/6، أول أيام العيد.
وفي السطور التالية ينشر مصراوي مواعد وتوقيت صلاة عيد الأضحى المبارك 2025، بالقاهرة وتبدأ صلاة عيد الأضحى في القاهرة الساعة 6:19 صباحا.
وأما صلاة العيد بمدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.
- الجيزة 6:19
- الإسكندرية 6:21
- بورسعيد 6:11
- السويس 6:13
- العريش 6:06
- الطور 6:13
- سانت كاترين 6:11
- طابا 6:05
- شرم الشيخ 6:11
- دمنهور 6:19
- طنطا 6:18
- المنصورة 6:16
- الزقازيق 6:16
- بنها 6:18
- شبين الكوم 6:18
- كفر الشيخ 6:17
- الفيوم 6:22
- بنى سويف 6:21
- المنيا 6:25
- أسيوط 6:25
- سوهاج 6:25
- قنا 6:21
- أسوان 6:25
- أبو سمبل 6:34
- مرسى مطروح 6:31
- الغردقة 6:15
- الخارجة 6:33
- الإسماعيلية 6:13
- دمياط 6:13
- السلوم 6:39
- نويبع 6:07
- حلايب 6:14
- شلاتين 6:16
الزقازيق6:16
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