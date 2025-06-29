رمضان عبد المعز يعلق على حادث المنوفية: "الموت انتقال لحياة أفضل"

كتب-محمد قادوس:

أكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أن حادث المنوفية الأليم الذي راح ضحيته عدد من الفتيات، يجب أن يكون لحظة تأمل وتدبر، لا في الموت ذاته، بل في حقيقته التي يغفل عنها كثير من الناس.

وقال الداعية الإسلامي، إن الموت قدر مكتوب على كل إنسان، مستشهدًا في ذلك بقول الله-تعالى-:" قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ"، موضحًا أن الأسباب تتعدد لكن الموت واحد، فسواء كان الحادث على طريق، أو غرق، أو حريق، أو تحت الأنقاض، النهاية واحدة، والفاعل الحقيقي للوفاة هو الله، وملك الموت مجرد مأمور بأمر الله.

وأضاف عبد المعز، خلال حديثه في برنامجه" لعلهم يفقهون" المذاع على قناة" دي إم سي": الموت مشهد مخيف للناس لأنه مجهول، لكنه في حقيقته انتقال من دار إلى دار، مستشهدًا بقول سيدنا النبي- صلى الله عليه وسلم-:" والله لتموتن كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون"، فكما ننام دون أن نشعر متى دخلنا في النوم، يأتي الموت بنفس الطريقة، لكنه أشد وقعًا لأن الناس تخاف مما لا تعرف.

وأوضح الداعية، كل نفس لها أجل مكتوب لا يتقدم ولا يتأخر، والقرآن وضّح أن المؤمن في لحظة مفارقته الدنيا يبشر بالجنة، حيث تأتيه ملائكة الرحمة ومعهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، ويجلسون منه مد البصر، يطمئنونه قائلين: "ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون"، وهي اللحظة الوحيدة التي يتمنى فيها العبد الموت حبًا في لقاء الله.

وأشار إلى أن حادث المنوفية وغيره من الحوادث المؤلمة، يذكرنا بأن الإنسان قد يخرج من بيته ولا يعود، وأنه لا أحد يعلم متى ينتهي أجله، مشددًا على أن الحفاظ على الأرواح فريضة دينية قبل أن تكون قانونًا وضعيًا، مطالبًا الجميع باليقظة، وعدم الاستهتار، والالتزام بقواعد السلامة والقيادة الآمنة، لأن الأرواح أمانة سنسأل عنها أمام الله.

وختم عبد المعز حديثه بقوله: الإنسان لا يملك من أمره شيئًا، والأجل إذا جاء لا يؤخر ساعة ولا يقدم، لذا علينا أن نكون على استعداد دائم للقاء الله، بعمل صالح، ونية صافية، وحب للناس، وأن نحرص على أداء الأمانات والحقوق قبل أن نفارق هذه الدنيا.

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