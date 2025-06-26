المفتي يوضح حكم كشف الكتف الأيمن أثناء الإحرام" سنة الاضطباع"

كتب-محمد قادوس:

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من سائل يقول، ما حكم كشف الكتف الأيمن في أثناء الإحرام؟ وهل هو فرض أو سُنَّة؟ وماذا لو تركه المُحرم؟ وهل يُشرع فعله للنساء المُحْرِمات؟ أجاب على ذلك فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وقال فضيلة المفتي، أن كشف الكتف الأيمن أثناء الإحرام يُسمى في اصطلاح الفقهاء "الاضطباع" وهو من سُنن الطواف التي يختص بها الرجال؛ وذلك في كلِّ طوافٍ بَعدَه سعيٌ.

وأضاف عياد، في بيان فتواه عبر بوابة دار الإفتاء المصرية: إن تركه الحاج في بعض الأشواط أتى به في باقيها، وإن تركه في جميع الطواف أتى به في السعي، وإن فات محله، فلا يجب عليه شيء بتركه.

وأوضح المفتي أن الأمر في ذلك واسع، فمن أراد أن يضطبع فعل، ومن ترك الاضطباع لا شيء عليه.

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