المفتي يوضح آداب الرجوع من الحج

كتب-محمد قادوس:

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من سائل يقول، ما هي آداب الرجوع من الحج؟ فوالدي سافر إلى الحج هذا العام، وطلب مني أن أسألكم عن أهم الآداب التي تُراعى لمن هو عائد من الحج.

وقال فضيلة المفتي، يجوز للحاج أن يأكل من هدي التمتع والقِران.

وأضاف عياد، في بيان فتواه عبر بوابة دار الإفتاء المصرية، أن الآداب التي تُراعى للعائد من الحج كثيرة، من أهمها:

أن يُعجِّل بالرجوع إلى أهله.

الدعاء، وعمل النقيعة.

إخبار أهله بموعد قدومه.

الابتعاد عن الذنوب والمعاصي.

مداومة التعلق بالدار الآخرة، حتى يحافظ على نقائه الذي عاد به من الحج، فيكون حاله بعد الحج أفضل منه قبله.

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