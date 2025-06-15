إعلان

تخصصت في العلوم الدينية فهل أستطيع أن أفتي؟.. عالم أزهري: هناك شرطان

07:25 م الأحد 15 يونيو 2025

الدكتور عطية لاشين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علي شبل:

كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عن شروط من يتصدى للفتوى في أمور الدين، وذلك خلال رده على سؤال تلقاه من شخص يقول في رسالته: أنا بفضل الله متخصص في العلوم الدينية ،فهل أستطيع أن أفتي من يسألني؟.

وفي رده، أوضح لاشين أنه يلزم الإنسان لكي يتصدر للإفتاء أمران:

الأول:

أن يكون الإنسان من أهل التخصص الديني من مقتبل عمره إلى نهايته ،ويتحقق ذلك بحصوله على شهادة رسمية من الدولة تشهد له بذلك، وبالإضافة إلى هذه الشهادة يلزم أن يتوافر فيه ما يتوافر في المجتهد ومن ذلك على سبيل المثال.

علمه بالقرآن والسنة وما يتصل بهما من علوم لازمة لفهمهما، علمه بالناسخ والمنسوخ، علمه بمواطن الإجماع والخلاف، علمه بكل ما يتصل بعلوم اللغة العربية حتى يكون قادرا على فهم كتب الشريعة ومدلولات ألفاظها، علمه باعراف الناس وعاداتهم أو كما قال ابن القيم علمه بالواقع، وتنزيل النصوص على هذا الواقع.

الأمر الثاني:

وهو لا يقل أهمية عن الأمر الأول أن يكون مأذونا له بذلك ممن لهم الولاية الدينية لأنهم أولوا الأمر في هذا المجال، والله عز وجل يقول: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم).

فما لم يكن مأذونا له إذنا رسميا فلا يجوز أن يتصدى، أو يتصدر للإفتاء، ولو كان عنده علم السابقين واللاحقين.

ويمكن أن يستشهد للمنع من الفتوى حينما يكون ذلك سببا لقمع الفتن ورفع التضارب بما صرح به علماء الأحناف من مشروعية الحجر على (المفتي الماجن).

والمستنبط مما قاله علماء الحنفية المنع من الإفتاء حينما يترتب على المنع إزالة ضرر تضارب الفتاوى وتعارضها، ولا شك أن في إفتاء من لم يتوافر فيه الامران السابقان فيه إزالة للضرر عن الأمة، وإزالة الضرر واجب.. والله أعلم.

اقرأ أيضا:

علي جمعة يكشف عن 3 خطوات للوصول إلى تقوى الله في كل وقت ومكان

ما سبب تسمية سيدنا جبريل بالروح القدس في القرآن الكريم؟.. المفتي يوضح

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الدكتور عطية لاشين لجنة الفتوى بالأزهر القرآن والسنة شروط من يتصدى للفتوى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بصواريخ تستخدم لأول مرة.. إيران تبدأ هجومًا جديدًا على إسرائيل
رسوم جديدة لاستخراج جواز السفر والبديل المفقود بـ"الضعف" من أول يوليو
في بيان رسمي.. محافظة دمياط تطالب المواطنين بإطفاء الأضواء ترشيدًا للكهرباء
لماذا قفز الدولار أمام الجنيه اليوم رغم عطلة الأسواق الدولية؟
مجدي الجلاد: إسرائيل تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط.. والجيش المصري عقبة أساسية