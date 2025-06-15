رؤيا الأنبياء وحي ورؤيا المؤمنين بشارة.. يسري جبر يكشف

كتب-محمد قادوس:

تلقي الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، عن سؤال حول: "رؤيا الأنبياء وحي ورؤيا المؤمنين بشارة".

وقال العالم الأزهري أن النبي-صلى الله عليه وسلم-كان يحب يسمع رؤى الصحابة، علشان الصحابة كانوا أهل صدق، وأهل إيمان، ومعروف أن أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، وبالتالي يبقى رؤى الصحابة ليها قيمة، مش زي رؤى بتوع اليومين دول اللي نص كلامهم كدب، هيلاقى رؤى مخلطة، وبالتالي رؤى بتاع الزمان بتاعنا ده، المسلمين اللي هم مخلطين دول، خلطوا عمل صالح وآخر سيئا، هتبقى الرؤى بتاعتهم إيه مشوشة ومخلطة، لكن جيل الصحابة ما كانوش كده، الرؤى بتاعتهم كان النبى يهتم بها، وكمان من ضمن ما أمر النبي أن يعلمه لأمته تعبير الرؤيا.

وأضاف يسري، من خلال تقديم برنامج "اعرف نبيك" المذاع على فضائية" الناس": أن سيدنا محمد-صلي الله عليه وسلم-من ضمن علومه ما أوتي سيدنا يوسف في تعبير الرؤى، يعنى ما أوتي نبي خصوصية إلا النبي أوتيها على أعلى درجة، ثم فاقهم بعد ذلك في بقية الخصوصيات، يبقى من ضمن ما أوتيه النبي القدرة على تعبير الرؤى، فكان يسأل الصحابة من منكم رأى رؤية؟ حتى يؤولها له فيتعلموا منه ويتلقوا منه تعبير الرؤى كما يتلقوا منه القرآن والعبادات والآداب والمواعظ، صلى الله عليه وسلم.

وتابع: فلما سألهم في الصلاة دي بعد ما خلصها، هل رأى منكم رؤية الليلة، محدش رد عليه، فقال أنا بقى اللي رأيت رؤية، وظل النبي-صلى الله عليه وسلم-يحكى لهم الرؤية الطويلة دي، ومعروف أن رؤية الأنبياء وحي، كويس؟ ورؤية المؤمنين بشرى، لكن إيه؟ لكن رؤية الأنبياء وحي، ولذا النبي-صلى الله عليه وسلم-أمر أن يبلغ الوحي.

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