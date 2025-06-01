هل تأخر الزواج والرزق دليل على السحر؟.. داعية تُجيب

كتب - علي شبل:

كشفت الداعية الإسلامية دينا أبو الخير، عن حقيقة تسبب السحر والأعمال في تأخر الرزق وتأخر الزواج، قائلة إن تأخر الزواج أو الحصول على عمل مناسب رغم توفر الإمكانيات لذلك، قد لا يكون بسبب السحر كما يتوهم البعض.

وأضافت الداعية، خلال حديثها ببرنامج «وللنساء نصيب»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب على العبد المؤمن النظر دائما إلى النعم التي أنعم الله بها عليه، أما ما لم يكن فيه نصيب فيجب إدراك أن هذا رزق لم يأت بعد، ويجب الأخذ بالأسباب لتحصين الأرزاق التي نحتاج لها من خلال الدعاء.

وأشارت أبوالخير إلى مسألة تأخر الزواج عند بعض الفتيان والفتيات، قائلة إنه يجب الدعاء لله بالزوج الصالح، لأنه ربما يكون الزوج الصالح لم يأت بعد، فالكثير يتزوجون في سن صغيرة وينفصل ويتوهم أن حياته توقفت عند هذا الحد.

وأوضحت الداعية أنه لا بد أن يكون هناك يقين بالخالق وعدم الذهاب لشخص يستغل المسحور ويحصل منه على أموال ومعلومات شخصية، مشددة على ضرورة الأخذ بالأسباب التي تحفظ الإنسان من السحر، وهي التوكل على الله جل وعلا، لافتة إلى أن أثر السحر ضعيف مقارنة بالحسد وهو أمر محرم ومكروه شرعًا.

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