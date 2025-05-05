د. عصام الروبي يوضح سبب نزول قول الله" وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى

كتب- محمد قادوس:

تساءل الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف، ما سبب نزول قوله-تعالى-" وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى"؟

في رده، قال أحد علماء الأزهر الشريف، روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص-رضي الله عنهما-أنه سمع النبي-صلي الله عليه وسلم-يذكر قول الله-سبحانه وتعالى-على لسان إبراهيم عليه السلام-" ۖ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ"، وتلي قول الله-سبحانه وتعالى-على لسان عيسى عليه السلام،" إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ".

وأضاف الروبي، عبر فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: هنا بكى نبينا-صلي الله عليه وسلم-فأني إليه الأمين جبريل عليه السلام، وقال يا محمد ما يبكيك، والله-سبحانه وتعالى-أعلم بما يبكيه، فهنا أنزل الله-تعالى-قوله" وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى".

وأوضح الداعية الإسلامي أن جبريل جاء وقال يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول لك إنا سنرضيك في أمتك، ولن نسوؤك فيها أبدا، فقال النبي-صلي الله عليه وسلم-" أنا لا أرضى وأحد من أمتي في النار.

وأشار إلى أن شفاعة النبي-صلى الله عليه وسلم-ستكون شفاعات ثمانية يوم القيامة ولعلها تنال كل من مات من أمة رسول الله لم يشرك بالله شيئا.

اقرأ أيضاً:

طريقة مجربة لعلاج الفتور في الصلاة والعبادة.. ينصح بها خالد الجندي

خالد الجندي يكشف عن 3 شروط لقبول التوبة النصوح إلى الله (فيديو)