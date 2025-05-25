أحمد خليل يحذر من خطأ شائع بين الحجاج

كتب-محمد قادوس:

حذر الشيخ أحمد خليل، أحد علماء وزارة الأوقاف، من خطأ شائع يقع فيه عدد من الحجاج خلال أداء مناسك الحج، وهو ترك المبيت بمنى في ليالي التشريق دون عذر شرعي، مؤكدًا أن هذا الفعل لا يجوز شرعًا وقد يترتب عليه فدية.

وأضاف خليل في تصريح خاص لمصراوي، أن المبيت بمنى من واجبات الحج التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولًا وفعلًا، حيث بات بها صلى الله عليه وسلم في ليالي التشريق، وقال: "لتأخذوا عني مناسككم"، مشيرًا إلى أن التهاون في هذا الأمر بحجة الزحام أو الرغبة في الراحة خارج منى لا يبيح ترك الواجب.

واوضح أن بعض الحجاج يظنون أن بقاءهم في فنادقهم بمكة أو خارج حدود منى كافٍ، وهذا غير صحيح، لأن الشرع حدد مكان المبيت بمنى، ومن لم يبت بها بدون عذر كالمرض أو القيام بخدمة الحجاج، فعليه دم، وهو ذبح شاة توزع على فقراء الحرم.

وأكد على أن تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، وأن الحرص على أداء المناسك كما شرعها الله وسنّها رسوله هو دليل على حج مبرور وسعي مشكور، سائلاً الله أن يتقبل من الحجاج حجهم ويعيدهم إلى بلادهم سالمين.

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