كيفية تحصين النفس من الفتن ومكر الشيطان.. 7 خطوات تنصح بها الإفتاء

كتب - علي شبل:

كشفت دار الإفتاء المصرية عن كيفية تحصين النفس من الفتن، وذلك في ردها على سؤال تلقته الدار من شخص يقول: كيف أهذب نفسي وأحفظها من الفتنة في هذا العصر؟

وفي رده، أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق بعض الخطوات لكي يقوى الإنسان على مقاومة الفتن، وحفظ نفسه من مكائد النفس والشيطان.

ونصح علام، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، بالخطوات التالية:

1- عليه أن يسعى ليكون عبدًا طائعًا مخلصًا لله تعالى، مستعينًا به في كل أموره، ومتوكلًا عليه، ولا يغتر بنفسه أبدًا مهما أكثر من الطاعات، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [آل عمران: 101].

2- ومن الأمور المعينة على تهذيب النفس وتزكيتها: الإكثار من ذكر الله تعالى، وترسيخ محبته ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القلب، ومنها: قراءة القرآن الكريم وتدبره، والتفقه في الدين.

3- مصاحبة أهل الخير والصلاح.

4- الحرص على أداء الفرائض واجتناب المعاصي لا سيما الكبائر.

5- محاسبة النفس.

6- عدم اليأس من الاستقامة مهما وقع الإنسان في الذنوب أو تكررت فليحسن الظن في عفو الله ومغفرته.

7- يبادر بترك الذنب وتجديد التوبة منه، قال تعالى: ﴿اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ [العنكبوت: 45].

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