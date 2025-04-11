8 وصايا نبوية وقُربات عظيمة إلى الله يوم الجمعة.. تعرف عليها

كـتب- علي شبل:

يوم الجمعة له جملة من الأحكام والآداب والسنن النبوية، رغَّب الشرع في امتثالها؛ حتى يحصِّل المسلم ثوابها العظيم.. وقد ورد في فضل يوم الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا» (رواه مسلم).

ووردت في يوم الجمعة وصايا نبوية من أدركها أدرك ثوابا عظيما، ونال الغفران من الجمعة إلى الجمعة، وهي:

5 وصايا نبوية في يوم الجمعة

ووردت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة النبوية الشريفة، الكثير من الوصايا في يوم الجمعة لتحصيل الثواب والأجر العظيم، منها:

1- الاغتسال والتطهر قبل صلاة الجمعة

2- دهن الطيب ووضع العطر

3- عدم التفرقة بين المصلين

4- صلاة ركعتين قبل طلوع الإمام

5- الإنصات للخطبة

وذلك لما ورد عَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى». أخرجه البخاري

3 قربات في يوم الجمعة

ومن القربات المستحبة إلى الله تعالى، ووردت كذلك في السنة المطهرة القربات الثلاث التالية:

▪️الإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ﷺ

قال سيدنا رسول الله ﷺ: «إنَّ مِن أفضلِ أيَّامِكُمُ الجمعةَ، فيهِ خُلِقَ آدمُ، وفيهِ قُبِضَ، وفيهِ نَفخةُ الصُّورِ، وفيهِ الصَّعقةُ، فأَكْثروا عليَّ منَ الصَّلاةِ فيهِ، فإنَّ صَلاتَكُم معروضةٌ عليَّ». [أخرجه الحاكم]

▪️قراءة سورة الكهف

قال سيدنا رسول الله ﷺ: «من قرأ سورةَ الكهفِ في يومِ الجمعةِ أضاء له من النورِ ما بين الجمُعَتَين» [أخرجه الحاكم وغيره]

▪️الإكثار من الدعاء

قال سيدنا رسول الله ﷺ: «إنَّ في الجُمُعَةِ لَساعَةً، لا يُوافِقُها مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللَّهَ فيها خَيْرًا، إلَّا أعْطاهُ إيَّاهُ، قالَ: وهي ساعَةٌ خَفِيفَةٌ -أي وقتها قليل-» [متفق عليه]

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