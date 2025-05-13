اقتحام مسجد السلام.. الشيخ أحمد خليل يوضح رأي الشرع ويحذر مرتكبها

كتب-محمد قادوس:

استنكر الشيخ أحمد خليل، أحد علماء وزارة الأوقاف، واقعة اقتحام مسجد السلام بمنطقة دار السلام بالقاهرة، وما تضمنته من ترويع للمصلين واعتداء داخل بيت من بيوت الله، مؤكدًا أن ما حدث "جريمة لا تقرها شريعة ولا تقبلها فطرة، وتتنافى تمامًا مع حرمة المساجد ومكانتها في الإسلام".

وقال أحد علماء الأزهر الشريف، إن الاعتداء على أي إنسان محرم، فكيف إذا كان داخل مسجد، وفي وقت عبادة، وفي مكان طُهر وقدسية جعله الله محلًا للسكينة والخشوع؟ هذا سلوك مرفوض شرعًا وعقلًا، ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف.

وأضاف خليل في تصريح خاص لمصراوي، أن المساجد في الإسلام لها حرمة عظيمة، مستشهدًا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة البقرة،" وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِه"، مؤكدًا أن من يسعى في تخويف الناس داخل بيوت الله أو ترويعهم فهو ممن "سعى في خرابها" ولو لم يهدم جدارًا واحدًا.

ودعا إلى التهذيب والتقوى واحترام قدسية العبادة، وعدم الزج بالخلافات أو الخصومات إلى ساحات المساجد، مشددًا على أن المسجد مكان طُهر وسلام، لا يُقبل فيه عنف ولا ترويع.

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