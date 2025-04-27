جاءت في القرآن والسنة.. 7 أسباب لسعة الأرزاق يكشف عنها مصطفى حسني

كتب- علي شبل:

حول أفضل سبل توسيع الرزق استنادًا لما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة، كشف الداعية مصطفى حسني عن 7 أسباب من يحرص عليها ينال بإذن الله سعة في الرزق.

وحدد حسني، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، 7 أسباب ساعة الرزق وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية، جاءت في النقاط التالية:

- صلة الرحم لما لها من فضل عظيم في زيادة الرزق وطول العمر، مستشهدا بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، فليصل رحمه.

- كلما اتقى العبد ربه في خطوات حياته، فتح الله له أبوابًا من الرزق لم تكن في حسبانه، مصداقًا لقوله تعالى: "ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب".

- الاستغفار مفتاح للخير والبركة في حياة الإنسان، وقد ورد في القرآن الكريم الحث عليه وبيان فضله في جلب الرزق والذرية الطيبة، قال تعالى: "فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا".

- الإنفاق في سبيل الله ليس نقصًا في المال بل هو استثمار حقيقي ومضاعف الأجر، وقد وعد الله المنفقين بالخلف والتعويض، قال تعالى: "وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه".

- الشكر بالقلب واللسان مفتاح لزيادة الخير والبركة في الحياة، وقد وعد الله الشاكرين بالمزيد من فضله، قال تعالى: "لئن شكرتم لأزيدنكم".

- لا يغلق باب الرزق أبدا أمام عبدٍ رفع يديه بالدعاء إلى ربه، وقد وعد الله عباده بالإجابة، قال تعالى: "ادعوني أستجب لكم".

- البركة في الرزق تتحقق بالجمع بين العمل الجاد والتوكل الصادق على الله، وقد حثنا الله على السعي في الأرض وطلب الرزق منه، قال تعالى: "فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه".

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