حكم ارتداء الطرحة "اللوس"؟.. عضو بـ"العالمي للفتوى" تجيب

كتب-محمد قادوس:

أجابت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على سؤال قالت إنها تشعر بصراع داخلي بين رغبتها في ارتداء الحجاب وبين قدرتها الفعلية على الالتزام به بالشكل الشرعي الكامل، وارتداء حجاب يغطى جزء من شعرها أو يكشف الرقبة؟.

وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية، أن مجرد التفكير في الحجاب هو خطوة عظيمة تُحتسب عند الله، ولكن لا بد أن يتبعها صدق في النية وعزيمة في التنفيذ.

وأضافت إبراهيم، خلال حوارها ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة" الناس": فيه بعض البنات بتقول: أبدأ ألبس الطرحة اللوس اللي هي بتغطي جزء من شعري أو جزء من رقبتي ظاهر، كنوع من التمهيد، هنا لازم نقف ونقول: الحجاب عبادة، وعبادة مفروضة، زيها زي الصلاة والصيام، ومينفعش نصلي من غير وضوء، أو نصوم نص يوم، فلو بدأتي بحاجة ناقصة، ممكن ده يثبتك على نفس النقص ده، وتحسي إنك كده عملتي اللي عليكي، وده مش صحيح".

وأكدت أن الحجاب الشرعي لا بد أن يستر الشعر والرقبة والصدر، مضيفة: "الطرحة اللي سايبة الرقبة باينة أو ملفوفة بشكل خفيف ومكشوف، دي مش حجاب شرعي، حتى لو شكلها جميل، الحجاب مش بس شكل، هو طاعة لله أولاً.

وقالت: تعالي وتكلمي معانا، إحنا في مركز الأزهر العالمي للفتوى موجودين علشانك، لو محتاجة دعم نفسي أو حد يسمعك ويوجهك، كلمي الرقم 19906، فيه مفتيات متخصصات، وفيه وحدة دعم نفسي، وهنتكلم معاكي خطوة بخطوة، ونشجعك، ونسمعك من غير ما نحكم عليكي.

وتابعت: ابدئي يا ستي، البسي الحجاب، حتى لو خايفة أو مترددة، بس خلي نيتك صادقة، واعرفي إن الشيطان بيحاول يثبّطك ويقنعك إنك مش قدها، لكنك قدها وقدود بإذن الله، ربنا قال: "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا"، فاجتهدي وربنا هيعينك، وكل خطوة ليها أجر عظيم.

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