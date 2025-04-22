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سعد الدين الهلالي يرد على تبرؤ الأزهر من فتاويه: أرضي ضميري.. والله لا يبرأ مني

01:06 م الثلاثاء 22 أبريل 2025

سعد الدين الهلالي

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كتب-محمد قادوس:

رد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على إعلان الأزهر الشريف تبرؤه من فتاويه وما يصدر عنه.

وقال، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أن هذا الأمر يرجع للأزهر وليس لي، ولكن كل ما يهمني أن الله لا يبرأ مني، وأرضي ضميري الذي سألقى الله به بقلب سليم.

وأضاف الهلالي، خلال لقائه بقناة" الحدث": أن الجدل الدائر حاليا هو جدل مفتعل، منوها أن النص القرآني نتعبد به وحاكم وعلينا فهم النصوص القرآنية لأن جميعا يدخل في ميزان التدبر والفقه والفهم.

وذكر أستاذ الفقه، أن من ضمن هذه الآيات هي آيات المواريث، منوها أن أكثر أحكام المواريث فقهية، مثل العول والرد وميراث ذوي الأرحام والحجب بين ذوي الفروض، وتوريث أصحاب العصبات أو التوريث بالقرابة، مختتما: الحجاب فرض فقهي وليس فرض بآية قرآنية أو نص حديث نبوي.

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