د. أيمن أبو عمر: الخرزة الزرقاء والتمائم تفتح باب الشيطان والشرك بالله

كتب- محمد قادوس:

قال الدكتور أيمن أبو عمر، من علماء وزارة الأوقاف، إن بعض الناس ما زالوا يظنون أن تعليق التمائم أو الخرزة الزرقاء يمكن أن تقيهم من الحسد والعين، وهذا اعتقاد خاطئ يفتح بابًا للشيطان ويهدم العقيدة الصحيحة، ويُعطل نور العقل الذي أكرم الله به الإنسان.

وأضاف أبو عمر، خلال حلقة برامج "منبر الجمعة"، المذاع على قناة" الناس": الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من علّق تميمة فقد أشرك، بل دعا على من يفعل ذلك فقال: من علّق تميمة فلا أتم الله له، وهذا دليل على خطورة الأمر.. الفاعل الحقيقي في الكون هو الله سبحانه وتعالى، والتعلق بأي شيء غيره – كخرزة أو حجاب أو خيوط أو رموز – إنما هو انحراف عن الطريق المستقيم.

وأضاف: "نحن نأخذ بالأسباب المشروعة، لا بالأوهام والأساطير، الأساس في الحفظ هو التوكل على الله، والتحصن بالقرآن، وذكر الله، والالتزام بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا الذهاب للمشعوذين والدجالين الذين يتاجرون بعقول البسطاء.

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