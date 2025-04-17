د. عصام الروبي يوضح الرَانَ الذي ورد في قول الله" كَلَّا يَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُون "

كتب-محمد قادوس:

أشار الدكتور عصام الروبي، الداعية الاسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف، إلى معني الرَانَ الذي قال عنه ربنا-سبحانه وتعالى-" كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُون".

وقال العالم الأزهري إن الران، هي النكتة السوداء التي تكون في القلب مستشهدًا في ذلك بقول الحسن البصري-رحمه الله-عن الران هو "الذنب على الذنب، والذنب على الذنب، حتى يَعمَى القلب فيموت".

وأضاف الروبي، عبر فيديو نشره عبر صفحته الشخصية علي فيسبوك: أن الإنسان يعيش أيامه ولياليه ولا زال يجمع الذنوب والخطايا، ولا زال يوحل نفسه في تلك الأوحال من الخطايا والذنوب، مشيرًا إلى أن كل هذه الذنوب والمخالفات الشرعية وكل الكبائر تجتمع في هذا القلب فيكون الإنسان منافقًا هذا إن كان مسلمًا.

وإن لم يكن مسلمًا بمعنى أنه كان كافرا فهؤلاء من قال عنهم ربنا،" كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ".

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