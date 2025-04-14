نذير شؤم.. تعليق أستاذ بالأزهر على تصرفات بعض الفنانين المسيئة

كتب - علي شبل:

علق الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر على تصرفات بعض الفنانين التي يراها بذيئة وقبيحة وتسيء لصورة مصر العظيمة وسمعتها.

وقال الداعية الأزهري إن "ما يقوم به بعض الفنانين والممثلين من الأفعال البذيئة القبيحة المحرمة على الملأ ، نذير شؤم على المجتمع، وما زلنا نعاني بسببها من البلطجة والأخلاق الفاسدة المنتشرة بين الشباب، كما أن في هذه الأفعال تقليلا من صورة مصر العظيمة وسمعتها التي يدّعون حبها".

ودعا تمام، عبر صفحته على فيسبوك، "السادة المسؤولين لمحاسبة هؤلاء الناس الذين أضاعوا الشباب والبنات وأساءوا إلى سمعة مصر. ومحاربة مثل هذه الأفكار الهدامة المحرمة، طاعة لله وحفاظا على هذه البلد وأهله".

وأضاف أستاذ الفقه بالأزهر: "علينا أن نقاطع مثل هؤلاء الناس وأعمالهم ونحذر منهم، فبعضنا يستهجن أفعالهم ويستقبحها ومع ذلك يتابعهم وهذا ما يساعدهم على التمادي في الباطل والقبح الذي يقدمونه. وبعد ذلك نشتكي منهم ، وهذا شيء عجيب".

وختم تمام: "حفظ الله مصر وشبابنا من هؤلاء الناس. ونسأل الله لهم الهداية".

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