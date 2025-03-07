النشرة الدينية|الإفتاء تحذر من فتاوى خاطئة منتشرة.. وشومان يطالب بحذف الأذان من إعلانات قبل الإفطار

كـتب- مصراوي:

يقدم إسلاميات مصراوي النشرة الدينية لأبرز الموضوعات والفتاوى الدينية، والتي تم نشرها على مدار أمس الخميس 6 مارس 2025.

تابع أهم الموضوعات في الروابط التالية:

بعد جدل مسلسل "معاوية".. علي جمعة يحسم حكم تمثيل الأنبياء والصحابة (فيديو)

هل يجوز زواج الابن من زوجة أبيه المتوفى؟.. د. مختار جمعة يوضح رأي الشرع

علي جمعة: التيك توك "زبالة السوشيال".. والمقاطع التي تخرج عن العفاف حرام

بالفيديو| المفتي يكشف عن 3 حالات يكون الكذب فيها مباحاً

بخصوص موعد الإفطار.. الإفتاء تحذر من فتوى خاطئة منتشرة في رمضان

عباس شومان: يجب حذف مقاطع الأذان من الإعلانات التي تسبق أذان المغرب من

ماذا لو خرجت الألوهية من منظومة الإنسان؟.. الدكتور علي جمعة يجيب على قناة

عمرو خالد: 4 أنواع من الجهاد للنبي والصحابة في الحياة.. كيف تتغلب على هذه

فيديو- "مزامير القرآن" يبدعون في تراويح ليالي رمضان بالجامع الأزهر

الأزهر للفتوى يحذر من تقليد طريقة كلام الناس: مرفوض دينيًا وأخلاقيًا

فيديو- جموع المصلين بالجامع الأزهر يتضرعون إلى الله بالدعاء في سادس ليالي

3 أخطاء شائعة في السحور: أحدها يفسد الصوم

زكاة الفطر وفدية الصيام.. 5 أحكام شرعية مهمة تكشف عنها الإفتاء

بعد تصريح طارق لطفي.. هل يجوز للزوج إجبار زوجته على الحجاب؟

موعد أذان العصر ليوم الخميس ودعاء رائع بعد ختم الصلاة

هل تكمل الشرب أو الأكل إذا باغتك أذان الفجر؟.. أمين الفتوى يوضح

مفتي السعودية: تكرار العمرة في سفرة واحدة "ليس من السنة".. وهذا رأي الإفتاء

ما أهم السلوكيات السلبية التي ينبغي تجنبها في الشهر الفضيل؟.. وزير الأوقاف

الشيخ خالد الجندي يحذر من سوء الأدب مع الله ورسوله بهذه التصرفات

بالفيديو| هل الضحك أثناء الصلاة يُبطلها؟.. أمين الفتوى يجيب على سؤال طفل

حكم من سمع أذان الفجر وكان في فمه ماء أو طعام.. ماذا يفعل؟

كيف تحقق التقوي والقبول في رمضان؟.. أسامة قابيل يجيب