قبل آخر وقت لها.. اعرف قيمة زكاة الفطر في مصر والدول العربية



كتب- علي شبل:

قبل ساعات من بدء أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر والعديد من الدول العربية والإسلامية، الإثنين 1 شوال 1446 هـ الموافق 31 مارس 2025، ازداد بحث المصريين عن قيمة زكاة الفطر في مصر والدول العربية.. وهذا ما يرصده مصراوي بالأرقام في التقرير التالي:

أولا.. زكاة الفِطر أو صدقة الفِطر هي نوع من الزكاة واجبة على المسلمين تُعطى للفقراء في نهاية صيام شهر رمضان، وهي زكاة أبدان لا زكاة مال، وهي فريضة واجبة؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس: صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين" رواه مسلم.

ثانيا.. مقدار زكاة الفطر 2025

في مصر، أعلن الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، عن قيمة الحد الأدنى لزكاة الفطر وهي 35 جنيهاً عن الفرد الواحد.

أما قيمة زكاة الفطر في الدول العربية فجاءت كالتالي:

يعد أعلى قيمة لزكاة الفطر في الإمارات، والسعودية، وقطر، على النحو التالي:

- الإمارات 25 درهما إماراتيا يقدر بنحو (٣٤٤٫٨٣ جنيه مصري)

- السعودية 25 ريالا سعوديا، يقدر بنحو (٣٣٧٫٦٧ جنيه مصري)

- قطر 16 ريالا قطريا يقدر بنحو (٢٢١٫٩٠ جنيه مصري)

أما باقي معظم الدول العربية:

- البحرين 1.5 دينار بحريني يقدر بنحو

- الكويت واحد دينار كويتي

- الأردن 1.8 دينار أردني

- العراق 3,000 دينار عراقي

- عمان 1.5 ريال عماني

- الجزائر 150 دينارا جزائريا

- تونس 1,75 دينار تونسي

- المغرب 23 درهما مغربيا

- السودان 7200 جنيه

- ليبيا 8 دنانير

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