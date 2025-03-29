ما الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة؟.. البحوث الإسلامية يوضح

ما الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة؟

كتب- علي شبل:

ما الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة؟.. سؤال تلقاه مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أجابت عنه لجنة الفتوى بالمجمع موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى بالمجمع الفروق التالية بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة:

- زكاة الفطر متعلقة بالأبدان وزكاة المال متعلقة بالمال.

- وزكاة المال تجب على من يملك المال لكن زكاة الفطر تجب على من تلزمه النفقة.

- زكاة المال يشترط لوجوبها النصاب والحول، أما زكاة الفطر فيكفي في وجوبها أن يكون الشخص عنده قوت يومه.

- زكاة الفطر تصرف للفقراء والمساكين فقط بينما تتنوع مصارف زكاة المال إلى الأصناف الثمانية وما يندرج تحتها.

- أما الصدقة فهي تطوع وليست واجبة وتختلف الصدقة عن الزكاة في أنها يجوز دفعها لغير المصارف الثمانية فيجوز دفعها للمصالح العامة ولغير المسلم ونحو ذلك.

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