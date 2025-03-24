النشرة الدينية| علي جمعة يرد على أسئلة الأطفال.. والمفتي يحسم جدل اعتكاف المرأة في المسجد

كـتب- مصراوي:

يقدم إسلاميات مصراوي النشرة الدينية لأبرز الموضوعات والفتاوى الدينية، والتي تم نشرها على مدار أمس الأحد 23 من شهر مارس.

تابع أهم الموضوعات في الروابط التالية:

يرفعون أكف الضراعة يرجون رحمته.. الجامع الأزهر كامل العدد بالمصلين في الثلث من شهر رمضان

المفتي: الأبراج والتنجيم كذب وخداع.. والفأل السيئ لا يمت للدين بصلة (فيديو)

فلكي أردني: استحالة رؤية هلال شوال السبت والعيد الإثنين

ما وظائف العقل في الدين؟.. علي جمعة يوضح

أمين الفتوى يوضح الحكمة الإلهية من إخفاء موعد ليلة القدر

الزوجة ولا الأم.. مين المفروض ياخد عيدية أكتر؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب

هل الطواف حول الكعبة في الأصل عادة وثنية؟.. على جمعة يرد على أسئلة الأطفال

أحكام صلاة المريض وكيفيتها.. 5 ضوابط شرعية يكشف عنها الأزهر للفتوى

"إزاى ربنا هيحاسب غير المسلمين؟".. علي جمعة: الجنة تخص الله ونحن لسنا أصحاب

المفتي: الهجوم على صحيح البخاري هجوم على السُّنَّة بأكملها والتشكيك رواة الحديث طعن في القرآن

المفتي يحسم جدل اعتكاف المرأة في المسجد.. ما الصحيح شرعًا؟

ما حكم التشاؤم من بعض الأرقام والحيوانات مثل القطة السوداء؟.. المفتي يحسم

ما هي آداب الدعاء المستجاب فى ليلة القدر؟.. عضو مركز الأزهر تجيب

ما هي علامات ليلة القدر؟.. عضو مركز الأزهر تجيب

شيخ الأزهر يُحذَّر من التفسير الماديِّ لـ"القُرب" الإلهيّ

عمرو خالد: 7 قواعد للشغل عند ربنا.. هل تمتلك واحدة منها؟

كل ما تريد معرفته عن زكاة الفطر.. الأزهر للفتوى يوضح.

إمام مسجد يفجر الجدل في المغرب.. منع النساء من التراويح وأغلق "المصلى"

كيفية صلاة التهجد.. ودعاء النبي فيها

"آية في القرآن الكريم من قرأها ودعا بها لا ترد دعوته".. الشيخ محمد ابوبكر يوضح

فيديو- قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية للحرم المكي "الفلكية" تثير تفاعلا

"نويت إخراج شيء لله".. هل المقولة نذر يجب الوفاء به؟.. الإفتاء توضح

خالد الجندي: البناء الأخلاقي قبل العبادة.. والعقيدة تأتي في المقدمة

لماذا أخفى الله موعد ليلة القدر؟

ابني تخرج ويعمل فهل تلزم منه زكاة الفطر أم يخرجها عنه والده؟.. اعرف رأي