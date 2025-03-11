النشرة الدينية| تصريحات تفجر الجدل لأحمد كريمة.. وأبرز أحكام وفتاوى الصيام

كـتب- مصراوي:

يقدم إسلاميات مصراوي النشرة الدينية لأبرز الموضوعات والفتاوى الدينية، والتي تم نشرها على مدار أمس الإثنين 10 من شهر مارس.

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تزوجت كم مرة؟.. سؤال محرج على الهواء لأحمد كريمة والشيخ يرد (فيديو)

شيخ الأزهر يوضح الدلالات اللغوية والشرعية لاسم الله «المقيت»

درس التراويح بالأزهر.. أحمد عمر هاشم: الصيام يربي المسلم على الصدق والإخلاص

فيديو- أحمد كريمة يعيد الجدل: عرض مومياوات الفراعنة في الفاترينات حرام

فيديو مؤثر- شاهد كيف استقبلت قرية هندية أحد طلاب الأزهر بعد عودته

منها حكم تزويج المطلقة لنفسها دون ولي.. 5 فتاوى وآراء شرعية مهمة يكشف عنها

فتوى كويتية بمنع تزيين القبور بـ"الصلبوخ الملوّن".. ما تفاصيلها؟

صلاة التراويح في البيت أفضل أم المسجد؟.. الإفتاء تجيب

بالفيديو.. ربنا كتب أقدارنا ليه هيحاسبنا؟.. المفتي يجيب

شيخ الأزهر: العلم والمعرفة من رزق الله

أمين الفتوى: استخدام بخاخة الربو لا يفطر والصيام صحيح

حكم شم العطور والبخور وروائح الطعام أثناء الصيام.. فتوى مهمة يكشف عنها

ما حكم قطرة العين والأنف والأذن أثناء الصيام؟.. أمين الفتوى يُجيب

الإفتاء تصحح فتوى منتشرة حول إخراج زكاة الفطر: لها وقتان

لمربي الكلاب.. نصيحة مهمة من علي جمعة حتى تدخل الملائكة البيت

هل القطط والكلاب ترى الجن ما بين العشاء والفجر؟.. علي جمعة يرد على أسئلة

أحمد كريمة: روايات بالبخاري ومسلم تحتاج لمراجعات وعمل علمي

نائب رئيس جامعة الأزهر يوضح جزاء تارك الصلاة

أمينة الفتوى: المرأة المصرية نموذج فريد في التضحية من أجل الوطن

محمد على يوضح حكم نزول المذي في نهار رمضان؟

الأزهر للفتوى يجيب على أشهر 43 سؤالاً: ما يفطر وما لا يفطر في رمضان

فاطمة عنتر: النبي علمنا احترام الطفولة حتى في الصلاة

كريمة: الولد لا ينسب لوالده شرعا بعد فترة العدة حتى إذا أثبت الـ DNA أنه

أبو اليزيد سلامة: الجن والشياطين مخلوقات موجودة ولكنها بلا سلطان على الإنسان

الدكتورة هبة عوف: "خناقات قبل الفطار" ليست من روح رمضان.. والصيام صبر ورحمة

باحث بمرصد الأزهر: الإقامة في بلاد غير المسلمين تخضع لضوابط شرعية

أحمد عمر هاشم: الرسول ﷺ نموذج في الوفاء والتقدير لزوجته خديجة