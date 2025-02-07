بالفيديو| أمين الفتوى يوضح حكم قراءة القرآن للمرأة الحائض من التليفون

كتب- علي شبل:

كشف الدكتور إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم قراءة المرأة للقرآن الكريم عبر الهاتف، مؤكدا أنه لا حرج على المرأة الحائض في قراءة القرآن من خلال الهاتف أو من ذاكرتها.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن المنهى عنه هو مس المصحف الورقي فقط، وليس قراءة القرآن بشكل عام، جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، وضمن رده على سؤال حول حكم قراءة المرأة للقرآن وهى حائض من الهاتف.

وِأوضح أن المرأة الحائض يمكنها قراءة القرآن من الموبايل أو من حفظها، ولا يوجد مانع شرعي من ذلك.

كما أكد أنه لا يوجد تحريم لذلك، طالما أن القراءة لا تتضمن أفعالًا منافية للآداب، فيمكن للمرأة قراءة القرآن بصوت عالٍ إذا كان ذلك في سياق العبادة أو في مجال تلاوة القرآن للتدبر أو التعليم، طالما أنها ملتزمة بالآداب والاحترام في ذلك.

حالة يجوز فيها قراءة القرآن بدون وضوء

وكان الدكتور أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أوضح حكم مس المصحف وقراءة القرآن الكريم بدون وضوء، قائلًا إن جمهور الفقهاء يشترطون أن يكون الإنسان طاهراً من الحدث الأكبر عند حمل المصحف الورقي، ومن جملة الآداب أن يكون المتوضئ، أما بالنسبة لقراءة القرآن من الأجهزة الحديثة مثل التابلت أو الموبايل أو الحاسوب، فيُتسامح في هذه الحالة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة سابقة من برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "أنه لا يشترط الطهارة لقراءة سورة الفاتحة أو غيرها من السور من القرآن الكريم، خاصة عند قبر الميت".

وتابع العوضي: "إذا كان الشخص غير متوضئ ويقرأ القرآن من حفظه أو من أي مصدر آخر، فلا حرج في ذلك، حتى لو كان الشخص واقفًا عند المقبرة ويقرأ سورة يس أو أي سورة أخرى مستغفرًا للميت، فهذا جائز ولا يشترط الوضوء."

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