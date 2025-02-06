الدكتورة هبة عوف: مساعدة الأقارب المحتاجين أولى من تكرار الحج والعمرة

كتب- محمد قادوس:

أكدت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، أن مساعدة الأقارب المحتاجين قد تكون أكثر نفعًا وأعظم أجرًا من تكرار أداء العمرة والحج، خاصة إذا كانوا في ضيق شديد.

وأوضحت أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، خلال تصريحات خاصة لمصراوي: أن الإسلام يحث على الإحسان إلى الأقارب والإنفاق في وجوه الخير التي يحتاجها الناس، مستشهدة بقول سيدنا النبي ﷺ: "الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله"(متفق عليه).

وأضافت عوف، أن الفقهاء ذكروا أن تكرار العمرة والحج مستحب، لكنه لا يُقدَّم على سدّ حاجة المضطرين، لا سيما من الأقارب، مشيرة إلى قول النبي ﷺ: "أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح" (رواه الطبراني).

وأكدت أن إنفاق المال في تفريج كربات الأقارب المحتاجين يُحقق أجر الصدقة وصلة الرحم في آنٍ واحد، وقد يكون في ميزان العبد عند الله أعظم من تكرار الحج والعمرة، مشددة على أن الأولويات في الإنفاق يجب أن تراعي احتياجات المحتاجين، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.