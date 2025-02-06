الشيخ خالد الجندي يوضح الفرق بين الإيمان واليقين

كتب- محمد قادوس:

أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الفرق بين الإيمان واليقين في الإسلام.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن الإيمان ليس مجرد اعتقاد، بل هو أساس راسخ في القلب، موضحا أن اليقين هو المرحلة التي تلي الإيمان، حيث يصبح الشخص متأكدًا من صحة معتقداته بشكل كامل، مثلما حدث مع سيدنا إبراهيم عندما طلب من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى ليطمئن قلبه، مؤكدًا أن هذا هو اليقين بعد الإيمان.

وأضاف الجندي خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، المذاع على قناة "dmc"، أنه من خلال الإيمان الراسخ، يستطيع الفرد التمييز بين العزلة والتكيف مع المحيط، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي الخلط بين العزلة التامة عن المجتمع وبين العزلة التي تهدف إلى تصحيح المفاهيم وإعادة بناء الذات.

وأكد أن العزلة التي يتحدث عنها في هذا السياق ليست تعبيرًا عن هروب من المجتمع، بل هي مرحلة مؤقتة قد تساعد الشخص على تقوية إيمانه وتطوير نفسه بعيدًا عن التأثيرات السلبية.