ما حكم قول: "سبوح قدوس رب الملائكة والروح" في الركوع؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجاب عنه لجنة الفتوى بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في رده، أوضحت لجنة الفتوى بالدار للمصلي أن يقول في ركوعه: "سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ"، بل هو سُنَّة مُستحبة؛ لكونه نوعًا من أنواع الذِّكر الوارد في الركوع عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وأضافت لجنة الفتوى بالدار عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على فيسبوك: أما معناه فهو أن الله- سبحانه وتعالى- مُنزَّهٌ عن النقائص أبلغ تنزيه، ومُطهَّرٌ عن كل ما لا يليق أبلغ تطهير، وأنه تعالى هو الخالق المالك لهذا الكون بما فيه من أملاك وأفلاك؛ فهو وحده المستحق للتعظيم على الحقيقة.

اقرأ ايضًا:

حجزت أضحية وماتت عند التاجر فعلى من يكون ضمانها؟.. عالم أزهري يجيب

أمين الفتوى: صكوك الأضحية تجزئ شرعًا وهذا هو الأفضل (فيديو)

هل يجوز الأضحية بالطيور؟.. الدكتور أسامة قابيل يحسم الجدل من القرآن والسنة