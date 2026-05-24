هل يجوز قول" سبوح قدوس رب الملائكة والروح" في الركوع؟.. الإفتاء تجيب

كتب : محمد قادوس

10:51 ص 24/05/2026

دار الافتاء المصري

ما حكم قول: "سبوح قدوس رب الملائكة والروح" في الركوع؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجاب عنه لجنة الفتوى بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في رده، أوضحت لجنة الفتوى بالدار للمصلي أن يقول في ركوعه: "سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ"، بل هو سُنَّة مُستحبة؛ لكونه نوعًا من أنواع الذِّكر الوارد في الركوع عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وأضافت لجنة الفتوى بالدار عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على فيسبوك: أما معناه فهو أن الله- سبحانه وتعالى- مُنزَّهٌ عن النقائص أبلغ تنزيه، ومُطهَّرٌ عن كل ما لا يليق أبلغ تطهير، وأنه تعالى هو الخالق المالك لهذا الكون بما فيه من أملاك وأفلاك؛ فهو وحده المستحق للتعظيم على الحقيقة.

ألقى جثامينهم في الملاحات.. الإعدام شنقًا لقاتل أبنائه الأربعة بالإسكندرية
