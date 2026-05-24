كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن احتمالية قريبة لتلقي العالم أخبارا "جيدة" خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيرا بشكل خاص إلى التطورات الجارية والمرتبطة بملف مضيق هرمز.

وأوضح روبيو في تصريحات صحفية جديدة، اليوم الأحد، أن التحركات الدبلوماسية والأمنية المكثفة قد تُسفر عن نتائج ملموسة تُسهم في تهدئة الأوضاع في هذا الممر المائي الحيوى الذي يحظى باهتمام دولي بالغ.

واشنطن تُجدد موقفها الحازم وتؤكد عدم قانونية استهداف السفن التجارية

وفي سياق متصل، شدد الوزير الأمريكي، على أن الهجمات المستمرة التي تستهدف السفن التجارية في مختلف الممرات البحرية والخطوط الملاحية العالمية تعد تصرفات "غير قانونية وغير مقبولة" على الإطلاق.

وأكد روبيو، أن الولايات المتحدة وحلفائها ملتزمون بحماية حرية الملاحة الدولية وضمان سلامة تدفق التجارة العالمية عبر المضائق والمنافذ البحرية الحيوية، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية في نبأ عاجل.

روبيو يعلن التزام ترامب الصارم بمنع إيران من امتلاك النووي

على صعيد الملف النووي، أكد الوزير روبيو، أن الرئيس دونالد ترامب يضع في مقدمة أولوياته التزاما صارما ومبدأ ثابتا يقوم على عدم السماح لإيران بامتلاك أي سلاح نووي تحت أي ظرف من الظروف.

ولفت ماركو روبيو، إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية ستواصل استخدام كافة الأدوات المتاحة لضمان كبح الطموحات النووية لطهران والحفاظ على الاستقرار الأمني في منطقة الشرق الأوسط.

تأتي هذه التصريحات ليبعث بإشارات إيجابية واضحة، وسط آمال متزايدة بقُرب حدوث انفراجة في أزمة مضيق هرمز، الذي يُعد شريانا حيويا لإمدادات الطاقة العالمية.