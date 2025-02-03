أحمد خليل: هذا اليوم لم يغضب الله مثله

كتب-محمد قادوس:

أكد الشيخ أحمد خليل، أحد علماء وزارة الأوقاف، أن غضب الله هو نوع من أنواع العقاب الذي يقع على من يستحقه، وهو ليس كالغضب البشري الذي يؤلم الإنسان ويزعجه، إذ أن غضب الله هو صفة كمال في حقه، بينما هو صفة نقص في حق البشر.

وأضاف خليل، خلال تصريحات خاصة لمصراوي: أنه من غير المناسب التساؤل عن سبب غضب الله قبل وقوع المعصية، لأن العقوبة لا تأتي إلا بعد ارتكاب الجرم.

وأشار إلى حديث الشفاعة الذي يبين أن الله يغضب غضبًا لم يغضب قبله ولا بعده مثله، حيث يحدث هذا في يوم الفصل والحساب، يوم القيامة، الذي سيشهد تجمع كل المجرمين والطواغيت والمكذبين ليلاقوا عقابهم.

وأكد الشيخ أن هذا الغضب هو أشد أنواع العقاب، حيث قال: "إن الله قد غضب غضباً لم يغضب قبله ولم يغضب بعده مثله.

وفيما يخص غضب الله في الدنيا، أوضح أن الله قد يغضب على أممٍ في الدنيا، كما فعل مع قوم نوح وعاد وثمود، إذ أرسل الله عليهم عذابًا عقابيًا، ولكن الغضب الأكبر سيكون في الآخرة على من كفر وعصى ورفض الحق.

وأوضح أن حديث الشفاعة يبين كيف سيتوسل الناس إلى الأنبياء في يوم القيامة، بدءًا من آدم عليه السلام، حتى يصلوا إلى سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي سيشفع لهم إلى الله بعد أن يرفع الله عنه الغضب.

واختتم حديثه بالدعاء لله أن يعفو ويغفر لنا في هذا اليوم العظيم، وأن يجنبنا غضب الله وعقابه في الدنيا والآخرة.

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