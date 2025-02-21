بشرط النية.. أمين الفتوى يكشف عن العبادات التي يجوز أداؤها عن الغير (فيديو)

كتب- علي شبل:

كشف الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن بعض العبادات التي يجوز أداؤها نيابة عن آخرين، وفقًا لضوابط معينة.

أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، أنه في حالات معينة، يمكن للإنسان أن يؤدي فريضة الحج عن شخص آخر، بشرط أن يكون هذا الشخص إما مريضًا مرضًا يمنعه من أداء الفريضة أو قد توفي، وقد يمكن أداء الحج عن الشخص المتوفى بناءً على وصية منه أو من ورثته، بشرط أن يكون الشخص الذي يؤدي الحج نيابة عنه قد أدى الحج عن نفسه أولًا.

وأفاد بأن الزكاة تعد من العبادات التي يمكن دفعها عن الغير، سواء كان الشخص المعني حيًا أو ميتًا، مؤكدا أنه يجوز أداء الزكاة نيابة عن غير القادرين أو حتى عن الأموات، بشرط أن تكون النية واضحة في القلب قبل الدفع.

وأشار إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يؤدي الصلاة نيابة عن شخص آخر، موضحا أن الصلاة هي عبادة فردية تخص الشخص نفسه، ولا يمكن أن تُؤدى بالنيابة عنه، حتى وإن كان الشخص في حالة مرضية أو عجز.

وشدد على أهمية النية الصافية في أداء العبادات عن الغير، مؤكدًا ضرورة توافر شروط كل عبادة قبل الإقدام على أدائها نيابة عن آخرين.

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