هل قطرة العين تفسد الصيام في رمضان؟.. المفتي السابق يوضح (فيديو)

كتب - علي شبل:

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، حكم استخدام مرطب الشفاه واستخدام قطرة العين في نهار رمضان، وهل يدخل استخدامهما في دائرة المباح أم يدخل في دائرة مبطلات الصيام.

في بيان الرأي الشرعي في تلك المسألة، أكد فضيلة المفتي السابق أن استخدام مرطب الشفاه في نهار رمضان لا يفسد الصوم، بشرط ألا يبتلع الصائم منه شيئًا.

أما عن حكم وضع قطرة العين في نهار رمضان، فأوضح علام، خلال حلقة برنامج «فتاوى الصيام»، المذاع على قناة الناس، أن حكم استخدام قطرة العين في نهار رمضان، محل خلاف بين الفقهاء، حيث اتفقوا على أنها لا تفسد الصيام، إذا لم تصل إلى الجوف ولم يشعر الصائم بطعمها في الحلق، أما إذا وُجد أثرها في الحلق، فقد ذهب الحنفية والشافعية إلى أنها لا تفسد الصوم، بينما رأى المالكية والحنابلة أنها تؤدي إلى بطلانه.

وأضاف الدكتور شوقي علام أن الفتوى المعتمدة هي عدم فساد الصوم بوضع قطرة العين، حتى لو شعر الصائم بطعمها في الحلق، وذلك تيسيرًا على الناس ورفعًا للحرج، استنادًا إلى قول الله تعالى:«يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ»، وقوله تعالى: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»، بالإضافة إلى قول النبي ﷺ: «يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا».

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