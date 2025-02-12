الإفتاء توضح حكم صيام يوم الجمعة منفردا إذا وافق النصف من شعبان

كتب - علي شبل:

كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم صيام يوم الجمعة منفردا إذا وافق يوم النصف من شعبان، حيث بينت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أنه يُكرَه صيام يوم الجمعة منفردًا إلا إذا كان لسبب.

وأوضحت اللجنة في بيان فتواها، أن تلك الأسباب كأن وافق عادةً للمسلم؛ كمن يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو يوم النصف من شعبان أو غير ذلك من صوم النافلة، أو نذر صيام يوم يقدم فيه غائبه أو يشفى فيه مريضه فوافق يوم الجمعة، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان.

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