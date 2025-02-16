الشيخ أحمد خليل: يجوز للزوجة الأخذ من مال زوجها دون علمه في هذه الحالات

كتب-محمد قادوس:

أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء وزارة الأوقاف، أن الأصل في العلاقة بين الزوجين هو الصدق والأمانة، وأن أخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه لا يجوز شرعًا، إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان الزوج مقصرًا في النفقة الواجبة عليها وعلى أبنائها، فتأخذ ما يكفيها بالمعروف دون إسراف أو تجاوز.

واستشهد الشيخ أحمد خليل، خلال تصريحات خاصة، بحديث النبي ﷺ حينما جاءت هند بنت عتبة تشكو بخل زوجها أبي سفيان، فقال لها: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ" (متفق عليه)، موضحًا أن هذا الحكم مقيد فقط بحالة التقصير الواضح من الزوج في أداء واجباته المالية.

وأضاف أن أخذ المال بغير حق يُعد من أكل أموال الناس بالباطل، وهو محرم، مستشهدًا بقوله تعالى: "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ" (البقرة: 188).

ودعا الزوجات إلى المصارحة مع أزواجهن بدلًا من اللجوء إلى أخذ المال سرًا، مشددًا على أن المودة والشفافية أساس نجاح العلاقة الزوجية.

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