الدكتور أسامة قابيل: اجتماع شرف الزمانين في ليلة النصف من شعبان التي توافق الجمعة

كتب-محمد قادوس:

أكد الدكتور أسامة قابيل، أحد علماء الأزهر الشريف، أن اليوم بعد صلاة المغرب سيجتمع شرف الزمانين، حيث تبدأ ليلة النصف من شعبان التي تتزامن هذا العام مع ليلة الجمعة، مما يجعلها فرصة عظيمة للدعاء والاستغفار والتقرب إلى الله.

وأوضح قابيل خلال تصريحات خاصة لمصراوي: أن ليلة النصف من شعبان هي الليلة التيأرضى الله فيها رسوله ﷺ وجبر خاطره بتحويل القبلة إلى البيت الحرام، مشيرًا إلى أن هذا الحدث كان إكرامًا للنبي ﷺ واستجابة لرغبته.

وأضاف أن عطاء بن يسار قال عن هذه الليلة: "ما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل من ليلة النصف من شعبان، يتنزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، فيغفر لعباده كلهم، إلا لمشرك أو مشاحن أو قاطع رحم".

ودعا المسلمين إلى الإكثار من الدعاء والاستغفار والصلاة على النبي ﷺفي هذه الليلة المباركة، والتذكير بفضلها، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: "من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا".

وختم بالدعاء: "اللهم أعنّا وبلغنا رمضان في عفو وعافية".

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