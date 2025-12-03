موعد الأيام البيض في شهر جمادى الآخرة.. اعرف حكم صيامها وسبب تسميتها

رغب سيدنا رسول الله ﷺ أمته في صيام الأيام البيض، فمن واظب على صيامها كانت له كصيام الدهر؛ فعن ابن ملحان القيسي، عن أبيه، قال: كان رَسَولُ الله ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ «هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ». [أخرجه أبو داود]



والأيام البيض هي أيام 13 - 14 - 15 من كل شهر هجري، والتي توافق في شهر جمادى الآخرة أيام: الخميس، والجمعة، والسبت.



- الخميس 13 من جمادى الآخرة 1447 هـ الموافق 4 ديسمبر ٢٠٢٥م

- الجمعة 14 من جمادى الآخرة 1447 هـ الموافق 5 ديسمبر ٢٠٢٥م

- السبت 15 من جمادى الآخرة 1447 هـ الموافق 6 ديسمبر ٢٠٢٥م



ما سبب تسمية الأيام البيض بهذا الاسم؟



الأيام البيض هي أيام الليالي التي يكتمل فيها جِرْم القمر ويكون بدرًا، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي، سُمِّيَت بذلك لأن القمر يكون فيها في كامل استدارته وبياضه؛ فالبياض هنا وصف للياليها لا لأيامها، وإنما وُصِفت الأيام بذلك مجازًا، وقد جاء تحديدُها بذلك في الأحاديث النبوية الشريفة؛ منها: حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ» رواه النسائي وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري".



