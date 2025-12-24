اختلفوا في المسجد حول تشغيل قرآن الفجر قبل الصلاة.. وعالم أزهري يحسم

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر سؤالا من شخص يقول في رسالته: حدث خلاف في فجر اليوم بين أحد رواد المسجد وبين عامل المسجد بسبب تشغيل قران الفجر قبيل الصلاه فما حكم الدين في ذلك؟!

وفي رده، استهل العالم الأزهري بقول الله تعالى : (وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا).

وأوضح لاشين، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: والحق والحق أقول إن قرآن الفجر الوارد في الآية هو القرآن الذي يتلوه الإمام بعد قراءة الفاتحة وهو يؤم الناس في صلاة الفجر وليس الذي يكون كما يقال من شعائر صلاة الفجر والذي يتلى بين الوقت ثم يعقبه التواشيح الدينيه ثم ينطلق نداء الرحمن معلنا دخول وقت صلاة الفجر.

وأضاف عضو لجنة الفتوى بالأزهر: ورغم ذلك فإنه لا يجيز لأخينا أن يحدث معركة، والمعركة تقودنا إلى فتن في بيت الرحمن الذي هو رمز للهدوء والسكينة والوقار والسلام والأمن والطمانينة.

وختم العالم الأزهري متسائلا: ولماذا لم نجعل شعائر صلاة الفجر تعاونا مع الناس على البر والتقوى واستنهاضا للناس للاستيقاظ لاداء أهم واعظم وأفضل صلاة؟؟.. ولماذا لا يكون التقييم الإيجابي دون ان يكون مصحوبا بانتفاخ أوداج وعلو صوت واحمرار وجه وتوتر أعصاب خاصه أنكم أبناء مكان واحد وكلكم جاء ليرضي الرحمن.. هدى الله الأمة لأقوم سبيل وأرشد طريق.

