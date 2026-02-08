إعلان

هل محاليل العين والعدسات اللاصقة تفطر الصائم؟.. أمينة الفتوى تجيب

كتب : محمد قادوس

02:22 م 08/02/2026

الدكتورة زينب السعيد

أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال مهم يتكرر خاصة بين الفتيات حول حكم استخدام محاليل العين وقطرات العين والعدسات اللاصقة خلال نهار شهر رمضان، وهل يؤثر ذلك على صحة الصيام أم لا.

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "فقه النساء"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن قطرة العين التي يضعها الصائم في عينه لا تُفطر ولا تُفسد الصيام.

وبيّنت أن قطرة العين حتى وإن نفذ شيء منها إلى الجوف، فإنها لم تنفذ من منفذ مفتوح أصلا، وإنما تصل عن طريق مسام العين، ومسام العين ليست من المنافذ التي يترتب على وصول شيء منها إلى الجوف فساد الصيام.

وأضافت أن هذا هو السبب في القول بأن استخدام قطرة العين للصائم جائز ولا يؤثر على صحة صيامه، ولا يُعد من المفطرات، لأن الوصول – إن وُجد – يكون بطريق غير معتبر شرعًا في باب الإفطار.

وأشارت إلى أن استخدام العدسات اللاصقة لا حرج فيه أيضًا أثناء الصيام، لأنها في الأصل شيء يظل في الظاهر ولا يصل منه شيء إلى الجوف، مؤكدة جواز استخدامها للصائم، وأنها لا تُفطر ولا تُفسد الصيام.

