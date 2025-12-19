في ظل حملات التشكيك والهجوم على السنة النبوية الشريفة، دافع الدكتور أبواليزيد سلامة، الباحث الشرعي بأمانة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن السنة، مؤكدًا أن الدفاع عن السنة النبوية الشريفة ليس دفاعًا عن تاريخ، بل عن الدين نفسه.

وقال العالم الأزهري إنه في زمنٍ يعلو فيه ضجيج التشكيك، وتُثار فيه الشبهات حول السنة النبوية، يبقى القرآن الكريم نفسه هو أوضح شاهدٍ على مكانتها، وأقوى ردٍّ على كيد الكائدين.

وفند سلامة دفاعه، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى عدة نقاط مهمة:

أولًا: القرآن يأمر باتباع الرسول ﷺ لا الاكتفاء بالقرآن الكريم وحده، لقوله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ [الحشر: 7]

فالآية واضحة: ما جاء به الرسول تشريعٌ واجب الاتباع، قولًا وفعلًا وتقريرًا، وهذا هو عين السنة.

ثانيًا: طاعة الرسول من طاعة الله، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله﴾ [النساء: 80]

فكيف تُطاع أوامر الله ويُهمل بيان نبيّه؟ وكيف يُفصل القرآن عن شارحه ومبلّغه؟

ثالثًا: السنة وحيٌ من عند الله، لقوله تعالى: ﴿وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى﴾ [النجم: 3–4]

وهذا نصٌّ قاطع بأن ما يصدر عن النبي ﷺ في التشريع ليس رأيًا بشريًا، بل وحيٌ مؤيَّد.

رابعًا: مهمة الرسول ليست التلاوة فقط بل البيان

قال تعالى: ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نُزِّل إليهم﴾ [النحل: 44]

فبعض أحكام القرآن الكريم مجملة، والسنة هي البيان العملي: كيف نصلّي؟ كيف نزكّي؟ كيف نصوم؟ كلها لم تُفهم إلا بالسنة.

خامسًا: التحذير من مخالفة أمر النبي ﷺ لقوله تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم﴾ [النور: 63]

ولو لم تكن أوامره حُجّة، لما جاء هذا التحذير الشديد.

الخلاصة

وختم الدكتور أبواليزيد سلامة، الباحث الشرعي بأمانة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دفاعه عن السنة، مؤكدًا أن الدفاع عن السنة ليس دفاعًا عن تاريخ، بل عن الدين نفسه، فالذين يطعنون بالسنة يهدفون إلى الطعن في القرآن الكريم نفسه يهدفون لأن يتحول إلى نصٌّ بلا تطبيق، وحكمٌ بلا بيان، ورسالة بلا قدوة، ومن يطعن في السنة، فإنما يطعن – دون أن يشعر – في فهم القرآن والعمل به، مشددا على أن السنة محفوظة بحفظ الله، كما حُفظ القرآن، رغم كيد الكائدين وتشغيب المشككين.

