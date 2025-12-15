موعد أذان وصلاة الظهر اليوم الإثنين 15 ديسمبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الإثنين 15 ديسمبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الظهر، اليوم الإثنين 15 ديسمبر، في تمام الساعة 11:50 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الإثنين 15 ديسمبر:

الفجر 5:11 ص

الشروق 6:43 ص

الظُّهْرِ 11:50 ص

العصر 2:38 م

المغرب 4:57 م

العشاء 6:20 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

⁠- الله الله ربي لا أُشرك به شيئًا

- ⁠لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظَّالمين

- ⁠لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السَّماوات والأرض رب العرش الكريم

- ⁠يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين

- ⁠اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين