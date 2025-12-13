كيف يشعر الإنسان بلذة الصلاة؟.. يسري جبر يجيب

كتب- محمد قادوس:

أكد الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، أن عدم الشعور بلذة الصلاة لا يعني أبدًا أن الصلاة ناقصة أو غير مقبولة، بل إن الصلاة التي يؤديها المسلم دون لذة قد تكون أقرب للقبول من الصلاة التي يجد فيها لذة.

وبيّن خلال حلقة برنامج "أعرف نبيك"، المذاع على قناة" الناس": أن السبب في ذلك أن الإنسان حين يصلي بلا لذة يكون دافعه الخالص هو إرضاء الله تعالى، لا إرضاء النفس ولا البحث عن شعور لذيذ، لأن اللذة في العبادة قد تكون حظًا للنفس، بينما الله يريد من عبده أن يعبده خالصًا لوجهه لا لهوى داخلي.

وأوضح جبر أن انشغال الإنسان بأموره الحياتية، وضعف الجسد، وكثرة التعاملات والهموم والمشاغل، كلها أسباب تحجب القلب عن لذة الذكر، فيكون المسلم معذورًا، والله عز وجل يعذره على ذلك.

وأضاف أن الطريق إلى لذة الصلاة يبدأ بالمداومة عليها رغم غياب اللذة، مؤكدًا ضرورة عدم تركها أبدًا، لأن الاستمرار مع الإخلاص يفتح باب الذوق والإحساس بقرب الله تدريجيًا.

وأشار إلى أن لذة الصلاة الحقيقية ليست لذة الذكر التي تشبع النفس، بل لذة القرب من الله، وهي مرتبة أعلى. فالإنسان إذا استشعر أن ذكره لله ناتج عن ذكر الله له، وأن حبه لله ناتج عن حب الله له، تولد في قلبه لذة روحية خالصة تقربه من ربه. وبيّن أن الله سبحانه وتعالى قد يحجب عن العبد لذة العبادة في البداية حتى يفطم النفس الأمّارة التي قد تطلب نصيبها وشهوتها حتى من الطاعة، ليُربِّيه على الإخلاص، وحتى ينضج إيمانه ويتدرج في سيره إلى الله.

وأكد، أن الفرق كبير بين لذة الشعور بالنعمة ولذة الشعور بالمنعِم، فالأولى قد تكون للنفس، والثانية للمحبة الخالصة، ولذلك يدرج الله عباده بالتدريج حتى يكون قصدهم دائمًا وجهه الكريم، وحتى لا يأنسوا بالذكر وينسوا المذكور.

وأشار إلى ضرورة الوعي بهذه الدقائق في السير إلى الله، حتى يدرك المسلم معنى العبادة ومقصدها الأسمى.

