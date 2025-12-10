تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا ورده من سيدة تقول فيه: «هل أخذ حبوب منع نزول العذر الشهري عند المرأة عشان صيام شهر رمضان كامل؟»، ليرد موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي رده، أوضح أمين الفتوى أن هذا الأمر في أصله جائز ولا حرج فيه إذا روعيت الضوابط الطبية اللازمة ولم يترتب عليه أي ضرر.

وأضاف الدكتور محمود شلبي، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس اليوم الأربعاء، أن «أخذ الوسائل التي تمنع نزول الحيض من أجل المحافظة على صيام شهر رمضان أو غير هذا أمر لا بأس به ولا حرمة فيه ولا حرج، بشرط ألا يحدث ضرر، وألا تنفرد المرأة بالقرار، بل يجب أن تستشير الطبيبة أو الأطباء المتخصصين الذين يرشدونها للطريق الصحيح دون أي ضرر».

وأشار شلبي إلى أنه لا يوجد فضل زائد في منع نزول الحيض، فالأصل أن تصوم المرأة أيام الطهر وتفطر في أيام الحيض، ثم تقضي ما فاتها بعد رمضان، وهو مسار صحيح شرعًا.

وأضاف: «لو أبقت الأمر على طبيعته فهذا هو الأصل، ولو أخذت الوسائل لمنع الحيض فهذا جائز أيضًا بشرط عدم الضرر».

وأوضح أن الثواب واحد بإذن الله، سواء صامت المرأة الشهر كاملًا بالوسائل أو أفطرت أيام الحيض ثم قضتها بعد ذلك، مؤكدًا أن الفارق يكون في الجانب النفسي أو الرغبة في الانتهاء من الصيام دون قضاء، أما من حيث الصحة والثواب فالأمر واحد إن شاء الله.

