إعلان

هل يجوز أخذ حبوب لمنع نزول الحيض لصيام رمضان كاملاً؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

كتب : علي شبل

09:50 م 10/12/2025

الدكتور محمود شلبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا ورده من سيدة تقول فيه: «هل أخذ حبوب منع نزول العذر الشهري عند المرأة عشان صيام شهر رمضان كامل؟»، ليرد موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي رده، أوضح أمين الفتوى أن هذا الأمر في أصله جائز ولا حرج فيه إذا روعيت الضوابط الطبية اللازمة ولم يترتب عليه أي ضرر.

وأضاف الدكتور محمود شلبي، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس اليوم الأربعاء، أن «أخذ الوسائل التي تمنع نزول الحيض من أجل المحافظة على صيام شهر رمضان أو غير هذا أمر لا بأس به ولا حرمة فيه ولا حرج، بشرط ألا يحدث ضرر، وألا تنفرد المرأة بالقرار، بل يجب أن تستشير الطبيبة أو الأطباء المتخصصين الذين يرشدونها للطريق الصحيح دون أي ضرر».

وأشار شلبي إلى أنه لا يوجد فضل زائد في منع نزول الحيض، فالأصل أن تصوم المرأة أيام الطهر وتفطر في أيام الحيض، ثم تقضي ما فاتها بعد رمضان، وهو مسار صحيح شرعًا.

وأضاف: «لو أبقت الأمر على طبيعته فهذا هو الأصل، ولو أخذت الوسائل لمنع الحيض فهذا جائز أيضًا بشرط عدم الضرر».

وأوضح أن الثواب واحد بإذن الله، سواء صامت المرأة الشهر كاملًا بالوسائل أو أفطرت أيام الحيض ثم قضتها بعد ذلك، مؤكدًا أن الفارق يكون في الجانب النفسي أو الرغبة في الانتهاء من الصيام دون قضاء، أما من حيث الصحة والثواب فالأمر واحد إن شاء الله.

اقرأ أيضاً:

هل تجوز صلاة قيام الليل بعد العشاء أم يجب انتظار الثلث الأخير من الليل؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز غلق العين في الصلاة من أجل الخشوع؟.. أمين الفتوى يجيب

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الدكتور محمود شلبي دار الإفتاء المصرية العذر الشهري عند المرأة فتاوى الناس صيام شهر رمضان هل يجوز أخذ حبوب لمنع نزول الحيض لصيام رمضان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - تصعيد المرشح وليد شوقي بدلا من إبراهيم الفضالي بدائرة طلخا
بعد قفزة 110% منذ بداية العام.. الفضة تتفوق على الذهب وتبلغ مستويات تاريخية
قرارات حكومية جديدة.. أراضٍ لـ"حياة كريمة" ومواقف سرفيس تُدرج كمشروعات قومية
نقيب البيطريين يكشف لأول مرة نسبة اللحوم في السجق والبرجر
22 صورة ترصد.. الأمطار تضرب 10 محافظات الآن
الأرصاد: سحب رعدية كثيفة تضرب الوجه البحري والقاهرة الكبرى