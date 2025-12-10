في مثل هذا اليوم من كل عام، تحل ذكرى رحيل واحد من أبرز قراء دولة التلاوة المصرية أحد أبرز والإنشاد الديني في مصر والعالم الإسلامي، والذي يُعرف بلقب "كروان الإذاعة" و"ملك التواشيح الدينية.. هو القارئ الشيخ طه الفشني، الذي رحل عن عالمنا في 10 ديسمبر 1971م.

من الموسيقى والطرب إلى التواشيح الدينية

في مدينة الفشن بمحافظة بني سويف عام 1900، ولد طه حسن مرسي الفشني وحفظ القرآن الكريم في طفوله، وحصل على دبلوم المعلمين عام 1919، ثم انتقل إلى القاهرة بنية دراسة القضاء الشرعي، إلا أن الظروف السياسية آنذاك (ثورة 1919) حالت دون ذلك.

وتذكر بعض المصادر أنه بدأ حياته مؤدياً ومطرباً في بعض الفرق الموسيقية، ولكنه سرعان ما اتجه إلى الإنشاد الديني وتلاوة القرآن الكريم، حيث انضم إلى فرقة التواشيح الخاصة بالشيخ علي محمود، الذي كان له تأثير كبير عليه.

والتحق بالإذاعة المصرية عام 1937م وكان من القلائل الذين اعتمدتهم في ذلك الوقت قارئا ومبتهلًا، ليصبح ثالث القراء المعتمدين بعد الشيخ محمد رفعت والشيخ الشعشاعي-رحمهم الله جميعا.

قارئ الملوك والرؤساء

عُرف الشيخ طه الفشني بكونه القارئ المفضل لدى الملك فاروق الأول، الذي كان يستمع لتلاواته في ليالي رمضان من قصر عابدين. كما سافر سفيراً ثقافياً لمصر، وقرأ في حضرة ملوك ورؤساء دول عديدة منها السعودية وباكستان وتونس وغيرها.

أسلوبه مميز وقدرة فريدة

تميز الفشني بصوت عذب وقدرة فريدة على التنقل بين المقامات الموسيقية (أكثر من 17 مقاماً) والتحكم في النفس، مما جعله صاحب مدرسة متفردة في التلاوة والإنشاد.

أبرز أعماله وإنجازاته

اشتهر الشيخ طه الفشني بتواشيحه الدينية الخالدة، ومن أشهرها "حب الحسين" و"ميلاد طه" و"يا أيها المختار".

وعين قارئًا لجامع السيدة سكينة سنة 1940م، حتى وفاته.

وقد اختير رئيساً لرابطة القراء خلفاً للشيخ عبد الفتاح الشعشاعي عام 1962.

ورغم مرضه بالقلب الذي منعه من تسجيل المصحف المرتل كاملاً بصوته، فقد ترك ثروة ضخمة من التسجيلات النادرة للتلاوات والابتهالات الإذاعية.

توفي الشيخ طه الفشني في 10 ديسمبر 1971، تاركاً إرثاً فنياً ودينياً عظيماً لا يزال ملهماً حتى اليوم. وقد كُرم بعد وفاته بوسام الاستحقاق من الطبقة الأولى عام 1991، وأطلق اسمه على أحد شوارع مدينة نصر.

اقرأ أيضاً:

هل تجوز صلاة قيام الليل بعد العشاء أم يجب انتظار الثلث الأخير من الليل؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز غلق العين في الصلاة من أجل الخشوع؟.. أمين الفتوى يجيب