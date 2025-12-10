إعلان

موعد أذان وصلاة العصر اليوم الأربعاء 10 ديسمبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

01:18 م 10/12/2025

موعد أذان العصر

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الأربعاء 10 ديسمبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة العصر، اليوم الأربعاء 10 ديسمبر، في تمام الساعة 2:37 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 10 ديسمبر:

الفجر 5:08 ص
الشروق 6:40 ص
الظُّهْرِ 11:48 ص
العصر 2:37 م
المغرب 4:55 م
العشاء 6:18 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمركله ومقاليد كل شيء.
اللهم صلّ وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.. اللهم آمين يارب.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

