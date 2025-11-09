أحمد كريمة: من يحرم الآثار يتهم الصحابة بخيانة الإسلام



رد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال:" هل الآثار المصرية محرمة، ولا يجوز الذهاب لرؤيتها؟".



وقال أستاذ الشريعة الإسلامية، إن هذا الكلام غير صحيح، مشيرًا إلى أن الآثار تعتبر من الحضارة، وأنها كانت موجودة في زمن الصحابة، وأن من يقول ذلك يتهم الصحابة بخيانة الإسلام.



وأضاف كريمة، خلال حواره ببرنامج"علامة استفهام" المذاع عبر قناة" الشمس": أن الآثار إذا كانت مرحمة مجرمة كتماثيل في عرف من يحرمها، فهذا يعتبر اتهاما للصحابة، لأن الآثار كانت موجودة في زمن الصحابة.



وأشار إلى أنه يجب تطبيق قانون تنظيم الإفتاء، على من يقول هذا الكلام، حتى لا يخرج أحد ويقول أشياء غير صحيحة عن الإسلام.



وأكد أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، أن الأنبياء والرسل عليهم السلام أحبوا مصر بآثارها، وبموقعها وتاريخها الكبير.



وأوضح أستاذ الفقة، أن سيدنا محمد أوصى بمصر، وقال في حديثه الشريف إنكم ستفتحون أرضًا يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرًا، فإن لهم ذمة ورحماً.



وبيّن كريمة، أن سيدنا إدريس مصري صميم، وهو من صعيد مصر، وسيدنا لقمان الحكيم هو من صعيد مصر، أي من مواقع الآثار.



وقال، أن سيدنا يوسف عليه السلام كان مسؤولًا عن إدارة شؤون مصر، وأشار لأشقائه أن الله قد أنعم عليهم بنقلهم من حياة البدو إلى الحضارة، وأنه تحدث عن الحضارة المصرية، كما أن سيدنا عيسى شرف مصر برحلته المباركة مع السيدة مريم.







