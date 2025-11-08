كتب- محمد قادوس:

أكد الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الصلاة على النبي محمد ﷺ جائزة في كل حال، سواء كانت بنيّة التقرب والمحبة أو بنيّة قضاء الحاجة، ولا يعد ذلك من سوء الأدب مع رسول الله كما يظن بعض الناس.

وقال جبر، خلال حلقة برنامج "أعرف نبيك"، المذاع على قناة" الناس": إن النبي ﷺ هو الوسيلة التي تُرفع بها الدعوات إلى الله، موضحًا أن المسلم حين يدعو يبدأ بحمد الله ثم بالصلاة على النبي، ويختم دعاءه بالصلاة عليه مرة أخرى، مما يجعل الصلاة على النبي وسيلة للقبول وسببًا في استجابة الدعاء.

وأضاف أن الصلاة على النبي بغير غرض دنيوي أو أخروي عبادة عظيمة لأنها حق لرسول الله ﷺ علينا، ولكن لا مانع أيضًا أن تكون الصلاة عليه وسيلة لطلب قضاء حاجة أو شفاء أو حسن ختام، مؤكدًا أن ذلك كله لا يتنافى مع الأدب مع النبي.

وأوضح جبر أن الصلوات التي يؤديها المسلم في اليوم والليلة تتضمن الصلاة على النبي داخل التشهد، وهي في حقيقتها استشفاع بالنبي ليقبل الله الصلاة كلها، قائلاً: "الصلاة على النبي شفاعة ووسيلة للقبول، فمن صلى عليه رفع الله دعاءه إلى القبول بشفاعته ﷺ".

وقال: "صلِّ على الحبيب في كل حال، فكل صلاة عليه نور ورحمة وفتح من الله، سواء كانت بنيّة القرب أو الحاجة، فالحبيب ﷺ أهلٌ لأن يُصلى عليه في كل وقت".