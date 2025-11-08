موعد أذان وصلاة الظهر اليوم السبت 8 نوفمبر .. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم السبت 8 نوفمبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الظهر، اليوم السبت 8 نوفمبر، في تمام الساعة 11:39 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم السبت 8 نوفمبر:

الفجر 4:46 ص

الشروق 6:14 ص

الظُّهْرِ 11:39 ص

العصر 2:41 م

المغرب 5.03 م

العشاء 6:22 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك، نحمدك بجميع محامدك ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم، وعلى كل حال.

اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم حاجتنا فأعطنا سؤلنا، وتعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته علينا، والرضا بما قسمته لنا، يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم، وأعذنا من كل سوء، وقنعنا بما رزقتنا، وبارك لنا فيه.