هل يجوز الاقتراض من البنك لتجهيز الابنة للزواج؟.. أمين الفتوى يجيب

وز الاقتراض من البنك لتجهيز الابنة للزواج؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب-محمد قادوس:

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال وفاء من أسيوط قالت فيه: "عاوزه آخد قرض من البنك علشان أجهز بنتي للجواز.. فهل ده حلال؟"

وأوضح شلبي، خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس" أن الأصل في أخذ المال من البنك أن يكون بغرض الاستثمار وتشغيل المال لتحقيق ربح يعود بالنفع على البنك والعملاء، أما الاقتراض بغرض تجهيز البنات أو شراء المستلزمات الاستهلاكية، فلا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة.

وأضاف أمين الفتوى أن من كانت في حاجة ماسة ولا تملك وسيلة أخرى لتجهيز ابنتها، فيجوز لها الاقتراض من البنك بقدر الحاجة فقط، على أن تكون قادرة على سداد المبلغ لاحقًا.

وأكد أن هذا الخيار ينبغي أن يكون ثانيًا بعد البحث عن بدائل مثل الجمعيات أو المساعدات العائلية، مشددًا على أن الأصل هو تجنب القروض ما أمكن لأنها تحمل الشخص أعباء السداد والفوائد.

