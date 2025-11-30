تقدمت لوظيفة تشترط خلع الحجاب فماذا أفعل؟.. أمينة الفتوى تنصح (فيديو)

تلقت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى، سؤالا من فتاة تقول إنها تقدمت لوظيفة تشترط خلع الحجاب، فهل تتمسك بالحجاب وتترك فرصة العمل، أم تخلعه للحفاظ على مصدر رزقها، قائلة: أنا أصلاً مش بلبس الحجاب مظبوط، فهل خلعه أحسن؟



وفي ردها، قالت أمينة الفتوى إن بعض الفتيات يتعرضن لضغط مهنى عند التقدم لوظائف تشترط خلع الحجاب، مؤكدة أن هذا الشرط لا يجوز شرعًا ولا يمكن اعتباره مبررًا لترك فريضة فرضها الله.



وأضافت السعيد، خلال حوار مع الإعلامية سالى سالم ببرنامج «حواء»، المذاع على قناة الناس اليوم الأحد، أن ترتيب الأولويات هو الأساس فى حياة أى إنسان، موضحة: «الفرائض فى المرتبة الأولى قبل أى حاجة، لأن ربنا ما فرضش علينا شيء يضيّق علينا أو يعسّر حياتنا». وأكدت أن التزام الإنسان بما أوجبه الله يفتح له أبواب التيسير، قائلة: «مش ممكن إنسان يطيع ربنا وتكون حياته كلها صعوبات من غير ما يكون ليه أجر كبير عند ربنا».



وتوقفت عند التبريرات التى تقولها بعض الفتيات: «أنا أصلاً مش بلبس الحجاب مظبوط، فخلعه أحسن»، معتبرة ذلك خطأ فى فهم الأمر، لأن التقصير لا يُعالج بتجاوز أكبر، بل بالرجوع إلى الالتزام شيئًا فشيئًا.



وأكدت السعيد أن الرزق ليس معلقًا بقبول صاحب العمل، قائلة: «الرزاق هو الله.. وإنتى رايحة تشتغلى عشان مصدر رزق، فمينفعش تعصى اللى بيرزقك أصلاً، الشغل سبب، لكن اللى بيرزق هو ربنا».







